AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Çocuk Gözümle" performans sanatı sergisi, mülteci, istismar edilen, dilendirilen, okutulmayan, baskı gören, yaşam içinde zorluk çeken çocukların sıkıntılarını dile getirmek amacıyla başkentli sanatseverlerle buluşacak.



Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuğba Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarının ışıkları olan çocukların zor bir yaşamın içinde nefes almak zorunda kaldığını belirterek, zaman zaman nefes bile alamadıklarını söyledi.



İdlib'deki çocuklara dikkati çekerek çarpıcı örnekler veren Çelebi, "Haberlerde, sokaklarda, komşuların evinde, bazen de yakınımızdaki çocukların neler yaşadığını, hayata nasıl baktıklarını fark edemiyor veya görmezlikten geliyoruz." dedi.



Çelebi, çocukların dünyasına daha yakından bakmak için performans sanatın etkili olduğunu ve bu gücü kullanarak 23 Nisan dolayısıyla 23 kişiyle beraber çocukların yaşadığı olumsuzlukları izleyenlere sunmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Çocukların önce evleri çalındı, sonra aileleri, hayalleri, özgürlükleri, umutları ve sonrasında en önemli hazineleri olan çocuklukları çalındı. Dünyanın neresinde olursak olalım sanatın etki alanı yüksek evrensel bir dili vardır. Tuval bedenimiz oldu, boyalar tenimiz, çerçeveler nefesimiz. Mülteci çocukların, İdlib'de kimyasal silahla yanan, istismar edilen, okula gönderilmeyen, yüksek sınav notu bekleyen, toplumsal baskı altında yaşayan, sanal dünyaya hapsedilen, zorla dilendirilen ve küçük yaşta evlendirilen çocukların yaşadığı sıkıntıları sanat diliyle sergilemek ve izleyiciye canlı canlı anlatmak istedim."



Çelebi, şunları kaydetti:



"Performans sanatının sonu yoktur. Gösteri izleyenin beyninde sürekli devam eder. Performans sanatının en önemli gücü izleyeni düşünmeye sevk etmektir. Biz de sanatseverlere değişik bir sergi sunmak istedik. Bazı performanslarda dekor, kostüm, müzik kullandık. Sergi salonuna girenler, duvarlarda tablo görmedi mesela, bu bir farklılıktır. Yerlerde sabit duran heykeller yoktu ve 23 kişi kendilerine ayrılan bölmelerde hareketsiz bir şekilde bekliyor, sanat galerisindeki ışığın olduğu yere odaklanıp beklemeye başlıyorlar ve ışığı yanan performans, hareketlenmeye başlıyor. Hareket bitip donduklarında sıra yandaki performansın sunumuna geçiyor. Bir performans canlı iken diğerleri hiç hareket etmeden heykel gibi duruyor. Sergi içerisinde en çok ilgi gören bölüm ise çocuk gelin performansı, bir ağıt eşliğinde sona eriyor."



"Çocuk Gözümle" temalı performans sanatı sergisi



Çocukların yaşadığı zorlukların dünyasına dikkat çekmek amacıyla, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesi ve Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Gözümle" temalı performans sanatı sergisi, anabilim dalı binasında bulunan "Malik Aksel Sergi Salonu"nda, 24 Nisan saat 13.30'da ve 16.00'da iki ayrı gösterimle sanatseverlerle buluşacak.