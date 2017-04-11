Çocuk Gelinlere Dikkat Çekmek İçin Dans Gösterisi Düzenlediler

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından Çocuk Gelinler konusuna dikkat etmek amacı ile 'Kara Düğün' isimli bir dans gösterisi düzenlendi.



Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 10 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kara Düğün' isimli dans gösterisi, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Sanat Yönetmenliğini Öğr. Gör. Deniz Köktan yaptığı dans gösterisine yoğun ilgi gösterildi. İzleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan etkinlik, çiçek takdimi ile son buldu. - SAKARYA