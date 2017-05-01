Çoçuk Gelinin Kocasını Öldüren Zanlının Evi Yakıldı

Adana'da gönül ilişkisi yaşadığı 16 yaşındaki gelinin kocasını öldürdüğü ileri sürülen zanlının evi ateşe verildi. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsa A. (17) ile akrabası Z.K. (16) dini nikahla evlendi. İsa A. ile Z.K. 30 Nisan günü evlerindeyken, sabaha karşı Z.K.'nin gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D.'yi (17) eve aldı. Bu sırada uyanan İsa A., Z.D. ile İ.D.'yi yakaladı. Çıkan kavgada İ.D., İsa A.'yı göğsünden iki defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Z.K.'nin çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa A.'yı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan İsa A. kurtarılamadı.



İlk ifadesinde İsa A.'yı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K., cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Zanlı polis tarafından yakalanarak emniyete getirildi. Zanlı, Z.K.'nin ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Bugün saat 16.00 sıralarında ise öldürülen İsa A.'nın yakınları, katil zanlısı İ.D.'nin oturduğu sokağa geldi. Eve taş ve sopalarla saldırılan öfkeli kalabalık, daha sonra evi ateşe verdi. Karşı tarafından pompalı tüfekle ateş açması üzerine sokak içerisindeki kavga büyüdü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri sokağa alınmayınca yangına uzun süre müdahale edilemedi. Olay yerine çağrılan çevik kuvvet ve TOMA araçlarının gelmesiyle taraftar ayrıldı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla söndürülen yangında İ.D.'nin oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından İ.D.'ni yakınları yanmayan eşyaları evden çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)