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Çocuk Gelin Sayısı 10 Yılda Yüzde 50 Azaldı
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Çocuk Gelin Sayısı 10 Yılda Yüzde 50 Azaldı

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yüzde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi.

Çocuk Gelin Sayısı 10 Yılda Yüzde 50 Azaldı

Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yüzde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi. İstanbul yüzde 1,8, İzmir yüzde 2,5, Ankara yüzde 3 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu büyükşehirler arasında yer aldı

Kaynak: Dunya.com

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