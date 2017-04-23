Elazığ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk festivali düzenledi.



Elazığ Belediyesi Kültür Parkı'ndaki festivale çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Şenlik alanındaki etkinlik, Elazığ Belediyesi mehteran ekibinin konseriyle başladı. Çocuklardan oluşan mehteran takımı da konsere eşlik etti.



Festivalde çocuklara hediyeler dağıtıldı, yüzleri boyandı. Palyaçolarla dans eden çocuklar, düzenlenen oyunlarda yarıştı.



Programa gönüllü katılan üniversite öğrencisi Aynur Açıkgöz, festivalde çocukları eğlendirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.



12 yaşındaki oğlu İsmail Ayyıldız ile etkinlik alanına gelen Saime Ayyıldız, "Ben çocuklardan daha çok mutluyum çünkü çocukluğuma geri döndüm. Oğlumla birlikte eğleniyoruz" dedi.



Festival, gün boyunca devam edecek.