Çocuk Eğitimi Kitapları İçinde Uyuşturucu Satışı

Bursa'da zehir tacirlerinin çocuk eğitimini anlatan kitapların sayfaları arasında uyuşturucu pazarlaması pes dedirtti.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Durdurulan araçta bulunan 5 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Zanlıların uyuşturucuları çocuk terbiyesine yönelik kitabın sayfalarına sararak satışa hazır hale getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. 'Anne baba notunuz kaç' ve 'Çocuğunuza manevi değerler kazandırın' konulu kitapların sayfalarına sarılan uyuşturucuları gören polisler şaşırdı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Takip ve operasyonlarla gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA