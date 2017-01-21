Çocuk Eğitim Kitabı Safyalarına Sarılı Uyuşturucu Servisi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çocuk eğitim kitabının arasına uyuşturucu koyarak satan 5 kişi yakalandı.



Gemlik'te polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen durmayan araç, kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken polis yaptığı aramada, 'Anne Baba Notunuz Kaç' ve 'Çocuğunuza Manevi Değerler Kazandırın' adlı kitabın sayfalarına sarılan 250 gram esrar ele geçirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların uyuşturucuyu, kitabın sayfalarına sararak satışa hazır hale getirdikleri ifade edildi.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, 'uyuşturucu satıcılarına karşı başlattıkları mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Sorgulamaları devam eden 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra 'Uyuştucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye çıkartılacaklar.



- Bursa