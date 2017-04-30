Çocuk Damat, Çocuk Gelinin Çocuk Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

Adana'da yatak odasında bıçakla yaralı halde bulunduktan sonra hastanede ölen gencin, resmi nikahsız eşinin 17 yaşındaki sevgilisi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İsa A. (17) ile akrabası Z.K. (16) dini nikahla evlendi. İsa A. ile Z.K. dün gece evlerindeyken, sabaha karşı Z.K.'nin gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D.'yi (17) eve aldı. Bu sırada uyanan İsa A., Z.D. ile İ.D.'yi yakaladı. Çıkan kavgada İ.D., İsa A.'yı göğsünden iki defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı. Z.K.'nin çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa A.'yı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan İsa A., kurtarılamadı.



İlk ifadesinde İsa A.'yı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K., cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Zanlı polis tarafından yakalanarak emniyete getirildi. Zanlı, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA