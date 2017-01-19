Çocuk Cinayetini Çözen Astsubay Ödüllendirildi

Kütahya'da, yaklaşık 6 yıl önce işlenen çocuk cinayetini çözen Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek'e Vali Ahmet Hamdi Nayir takdir belgesi verdi.



Vali Nayir, makamında düzenlenen törende yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce Kıranşeyh köyündeki bir göletin kenarında iple boğularak öldürülmüş halde bulunan ve faili meçhul kalan, 13 yaşındaki Semi Kayalı cinayetinin jandarma teşkilatı bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından çözüldüğünü hatırlatarak, yürütülen gayretli çalışma neticesinde cinayeti işleyen ve azmettiren zanlıların yakalandığını söyledi.



"Birinci görevimiz suçun işlenmesine engel olmak" diyen Nayir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suç işlendikten sonra da suçun faillerini en kısa sürede bulup onları adalete teslim etmek bizim görevimiz. Olayların üzerinden uzun yıllar geçse dahi suçluyu ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayretiyle 2010 yılında gerçekleşen cinayetin faili olduğu tahmin edilen sanıkların aradan geçen bunca zamana rağmen delilleri toplanarak adalete teslim edilmesi önemli bir olguydu. Bu vesileyle Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek'i ve ekibini tebrik ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum."



Daha sonra, Vali Nayir Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek'e takdir belgesi verdi.



Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ile İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de katıldı.