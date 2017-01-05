Çocuk büyütürken yapılan 10 klasik hata!



ANNE VE BABALARIN ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN DÜŞTÜKLERİ HATALAR!

· Çok iyi hatta mükemmel anne ve baba olmaya çalışmak.

· Bebeklik döneminde onları korumak ya da disiplin kurmak adına, gün içindeki öğrenme deneyimlerini"hayır" ile sık sık engellemek.

· Anne ya da baba olarak birbirinden farklı tutumlar sergilemek, benzer olaylarda farklı tepkiler vererek tutarsız davranmak.

· Güvenlik adına "aşırı koruyucu" bir tavır sergilemek, çocuğun eli, ayağı, gözü ve düşüncesi olmak.

· Çocuğun isteklerini zaman, yer, kişi ve uygunluk süzgecinden geçirmeden, anında yerine getirmek ya da önce 'hayır' deyip çocuğun tepkisinden bıkarak pes etmek.

· Gerekçe ne olursa olsun çocukla ilgilenmek yerine ona tablet, TV, cep telefonu gibi kolay sonuç alınan teknoloji araçlarını sunmak.

· Çocuğun başarılı olmasına yönelik yüksek beklentileri yerine getirmesi için onunla baskıcı- otoriter bir tutumla iletişim kurmak.

· Oyun için çocuğa zaman ayırmak ama oyun içinde çocuğu isteği dışında yönlendirmek, engellemek ve eleştirmek.

· Baba ve annenin ortak düşünmesini ve ilgilenmesini beklemek.

· Çocuğun soru ve anlatımlarını, ayrıntıları öğrenmeden ebeveyn öngörüsüyle yanıtlamak ya da çocuğu yönlendirmek.