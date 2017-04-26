Çocuk Bayramını Gecikmeli Kutladılar

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97'nci yıldönümü ve Çocuk Bayramı Yasin Haşimoğlu İlkokulunda büyük coşkuyla kutlandı. Öğrenci velilerinin büyük bir ilgi gösterdiği etkinlikte yarının büyükleri olan çocuklar tüm hünerlerini sergiledi.



Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu bahçesinde yüzlerce velinin katılımı ile yapılan kutlama Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 4-A Sınıf Öğrencisi Ahmet Enes Can günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Sabahçı anasınıfı öğrencileri şiirlerini okuduktan sonra öğlenci anasınıfı grubu Türkiye adlı gösterilerini sundular. 1-C Sınıfından Eylül Öztaş ve Aslı Selin Coşkun Dünya Çocuk Bayramı Şiiri okudu. 1-F sınıfı öğretmeni Aslı Metin Taşkın'ın öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Kafkas Yöresi Halk Oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.



Tören 3. Sınıf öğrencilerinin oynadığı Sandalye Kapmaca yarışmasıyla devam etti. 1-D Sınıf Ali Kayra Çetin ile Aslı Naz Çetin 23 Nisan adlı şiirlerini okudular. 2-D Sınıfı öğretmeni Müzeyyen Çiçek öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Erzurum Başbar oyununu oynadılar. Erzurum Başbar oyunu velilerden çok büyük bir ilgi gördü. 1- B sınıfı öğrencilerinin Egemenliğin Tadı Oratoryosunu sahnelemelerinin ardından 4-D Sınıfı öğretmeni Sinem Okur öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu step gösterilerini davetlilerin beğenisine sundular. Program daha sonra tüm 3.Sınıfların hazırlamış olduğu Atatürk Çocukları adlı marşı okumaları ile sürdü.



2-C Sınıfından Elif Aras, Merve Korkmaz ve Yaren Belindir 23 Nisan şiirini okudular. 4-B ve 4-C Sınıfı öğretmenleri Gülay Bağcı Önder ile Hatice Barutçu öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Şemsiye Dansı gösterisini sundular. 3-C Sınıfından Nehir Türkan Hoş geldin 23 Nisan adlı şiirini okudu.



Programın sonuna doğru 3-G Sınıfı öğretmeni Züleyha Daylan Açışlı öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Hoş Gelişler Ola adlı gösteri yapıldı. Daha sonra 4-C Sınıfı öğretmeni Selçuk Pullu öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Karma Dans gösteri yapıldı. 2-A Sınıfından Ece Günaydın 23 Nisan şiirini okudu ve program 2-B Sınıfı öğretmeni Tuğba Özhan'ın öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu Sev kardeşim adlı ponpon dansı ile sona erdi. Ayrıca program sonunda tüm öğretmen ve velilerin halay çekti.



Program velilerden ve izleyenlerden büyük bir beğeni topladı. Okul Müdürü Lokman Yıldırım bu güzel programın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Katılımlarından dolayı velilere teşekkür etti. - ERZURUM