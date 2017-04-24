Çocuk Bayramı'nı "Tiyatro Karnavalı"İle Kutladılar

Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tiyatro karnavalı düzenlendi.



Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki karnavalda 300'ü aşkın çocuk gönüllerince eğlendi. Antalya Şehir Tiyatrosu tarafından "Farklı" ve "Elbise Var İnsan Yok, İnsan Var Elbise Yok" oyunlarının sahnelendiği özel günde, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları ekibi de palyaço ve sirk gösterisi yaptı. Gösterilerle renkli bir gün geçiren çocuklar gönüllerince eğlendi.



Pamuk şeker ve elma şekeri ikramlarıyla mutlulukları artan çocuklara, boya kalemleri ve boyama kitapları da armağan edildi. - BURSA