Çocuk Başkan Elanur, Ereğli'nin İl Olmasını İstedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Elanur Mağul, ilk isteği Ereğli'nin il yapılması oldu.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğu Elanur Mağul'a devretti. Kepez İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Elenur'un, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kdz. Ereğli'nin il olması istedi.



Elanur Mağul yaptığı konuşmada "Ereğli, nüfus ve gelişmişlik olarak Zonguldak'tan büyük. Büyüklerimizden de duyuyoruz, dışarıda Ereğli il olacak diye söylentiler dolaşıyor. Kdz. Ereğli'nin İl olmasını istiyorum. Bunun için ne yapmalıyız?" diye sordu.



Mağul, ayrıca okul bahçelerinin çocukların oynayabileceği ve düştüklerinde yaralanmamaları için yeniden düzenlenerek çimlendirilmesini isterken, tüm mahallerle de spor salonu veya spor yapabileceği aletlerin olmasını istedi.



Başkan Uysal'da, genç başkan Elanur'a ilgili birimlere talimat vermesi yönünde yardımcı olarak; "Şahsında yarınlarımız olan siz gençlerin bayramını kutluyorum. Çocuk ve gençlik meclislerimizle siz gençlerimizin yönetimde söz sahibi olmaları için çaba gösteriyoruz. Genç başkanımızın bugün istek ve taleplerinden görüyorum ki, gençlerimiz ilçemizin geleceği konusunda duyarlı. Bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Ereğli'nin İl olması yönündeki söylentiler şu anda düşünce aşamasında. Bu karar devlet büyüklerine ait. İlçemizin il olma yolundaki düşüncelerine de katılıyorum" dedi.



Başkan Uysal, Elanur Mağul'a günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli hediyeler takdim ederken ziyarette, Okul Müdürü İsmail Aykılıç ve Sınıf Öğretmeni Ali Duman'da hazır bulundu. - ZONGULDAK