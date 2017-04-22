DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.



"Tuval boyama etkinliği yapılacaktır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 2 saat sonunda çocuklar kendilerine ait bir eser üretecekler ve eserlerini alıp evlerine götürebilecekler. Etkinliğin ilk 15-20 dakikasında hikayeleştirilmiş ressam tanıtımı ile Frida Kahlo'yu tanıyacaklar."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır