Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

"Tuval boyama etkinliği yapılacaktır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 2 saat sonunda çocuklar kendilerine ait bir eser üretecekler ve eserlerini alıp evlerine götürebilecekler. Etkinliğin ilk 15-20 dakikasında hikayeleştirilmiş ressam tanıtımı ile Frida Kahlo'yu tanıyacaklar."

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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