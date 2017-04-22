Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama
DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.
DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.
"Tuval boyama etkinliği yapılacaktır. Eğitmenlerimizin yapacağı aşama aşama yönlendirmeler ile 2 saat sonunda çocuklar kendilerine ait bir eser üretecekler ve eserlerini alıp evlerine götürebilecekler. Etkinliğin ilk 15-20 dakikasında hikayeleştirilmiş ressam tanıtımı ile Frida Kahlo'yu tanıyacaklar."
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00
Kategori : Çocuk Atölyesi - Tuval Boyama
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io