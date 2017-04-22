DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.



Uzman eğitmenler eşliğinde Seramik Mask üzerine boyama çalışması yapılarak çocuklar hem eğlenceli 1,5-2 saat geçirecek, hem bir ürün üreterek ürettikleri ürünleri evlerine götürebilecekler. Çalışmalar serbest çalışma olacaktır ve her çocuk tek bir mask boyama yapacaktır.



Yaş sınırı: 3-12 yaş aralığıdır.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Çocuk Atölyesi - Mask Boyama



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır