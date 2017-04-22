Çocuk Atölyesi - Mask Boyama

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

Çocuk Atölyesi - Mask Boyama

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

Uzman eğitmenler eşliğinde Seramik Mask üzerine boyama çalışması yapılarak çocuklar hem eğlenceli 1,5-2 saat geçirecek, hem bir ürün üreterek ürettikleri ürünleri evlerine götürebilecekler. Çalışmalar serbest çalışma olacaktır ve her çocuk tek bir mask boyama yapacaktır.

Yaş sınırı: 3-12 yaş aralığıdır.

Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Çocuk Atölyesi - Mask Boyama

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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