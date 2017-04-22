Çocuk Atölyesi - Mask Boyama
DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.
DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.
Uzman eğitmenler eşliğinde Seramik Mask üzerine boyama çalışması yapılarak çocuklar hem eğlenceli 1,5-2 saat geçirecek, hem bir ürün üreterek ürettikleri ürünleri evlerine götürebilecekler. Çalışmalar serbest çalışma olacaktır ve her çocuk tek bir mask boyama yapacaktır.
Yaş sınırı: 3-12 yaş aralığıdır.
Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 30: 00
Kategori : Çocuk Atölyesi - Mask Boyama
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io