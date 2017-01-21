Çocuk Aklı - Gizemli Bavul

Çocuk oyunu Gizemli Bavul, 22 Ocak'ta Arsu Sahne'de...



"Çocuk Aklı" profesyonel olarak tiyatro yapan ve hayatla ilgili her şeye karşı derin bir merak duyan, yaşadıkları hayatı öğrenmeye çalışan naif ve muzip bir topluluktur.



Öylece duran bir bavul… Nedir, nereden gelmiştir, kimindir, içinde ne vardır? Bilinmeyen bir alem! Her şey bu küçük bavulun fark edilmesiyle başlıyor. "Kahramanlarımız" bitmek bilmeyen bir arzu ve istekle bu küçük şeyi merak etmekteler. Ama bir taraftan da bilinmeze karşı duyulan korku! Bakalım sonunda bavulu açabilecekler mi?