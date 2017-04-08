Çocuk Akademisinden Çanakkale Gösterisi

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen "Ecdadın izinden Çanakkale" programı izleyenleri büyüledi.



100. Yıl Kültür Merkezi sahnesinde sahnelenen tiyatro ile Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinde milli ve manevi değerlerin bilincinde olarak yetişen çocuklar, vatan ve millet sevgisi için canı pahasına mücadele ederek dimdik ayakta duran dedelerini andılar. Programda ayrıca Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi korosu tarafından Çanakkale ve kahramanlık marşları seslendirildi. Programa katılan aileler ve Çankırılılar çocuklar ile gurur duydu.



Belediye Başkanı İrfan Dinç, şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasındaki ruhu çocuklara vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Milli hedeflerimiz çerçevesinde Çankırı'daki çocuklarımızı vatanına, milletine, bayrağına pusu kuracak, hainlik yapacak evlatlar olarak değil ülke menfaatlerini önceliğine almış, milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmeleri için çabalıyoruz. Bu program ile hedeflerimize adım adım ilerlediğimizi görmekten de büyük bir mutluluk duydum. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum" dedi. - ÇANKIRI