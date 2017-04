Çocuk Akademisi Öğrencileri İlk Belediyecilik Dersini Belediye Başkanından Aldı

Çocuk Akademisi öğrencileri ilk belediyecilik dersini belediye başkanından aldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;

"Çocuk Akademimizin ilk mezunları sizler olacaksınız"



BİLECİK - Teknik eğitimlerini tamamlayan Çocuk Akademisi öğrencileri ilk belediyecilik dersini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan aldı.

Bilecik Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında güzel bir proje imza atarken, Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisinin ilk gönüllüleri faaliyetlerine başladı. Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonunda kurulan Çocuk Akademisi, gönüllü zabıta, gönüllü itfaiyeci, gönüllü çevreci/ekolog olarak Bilecik Belediyesi ilgili birim çalışanları ile birlikte faaliyet gösterecek. Belediye Başkanı Selim Yağcı, bir araya geldiği Çocuk Akademisi öğrencilerine belediyecilik ve belediyecilik faaliyetleri hakkındaki bilgilerle ilk dersi verdi. Bilecik Belediyesi olarak çocuklara belediye hizmetlerine aktif katılım ve Sağlıklı yaşam eğitimlerine yönelik güzel ve anlamlı bir çalışmayı daha gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti belirtti.

Çocuk Akademisi üyelerine hitaben açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:

"Bizim Çocuk Akademimizin ilk mezunları sizler olacaksınız. İnşallah ileriye doğru, hem çevreci olacaksınız, hem de ülkemizin gelişimi noktasında çok büyük katkı sunacaksınız. Sizleri tebrik ediyorum. Hayatta olduğumuz sürece ve insanın olduğu her yerde belediyeciliğe ve belediye faaliyetlerine ihtiyacımız var. Belediyecilik, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her alanında mutlaka olması gereken bir organizasyonun adı. Sizler Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisinin üyeleri olarak bu anlamda önemli görevler alacaksınız. Yani belediyenin zabıtası, iyi denetim yapmazsa, şehirde birçok noktada insan sağlığı açısında sıkıntılar oluşur. Yangın çıktığında bir dakika bile itfaiyenin geç gelmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye atar. Çevremizi temiz tutmazsak ve kontrollü çalışmazsak geleceğimiz tehlikede olur. Bizler, 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' diyoruz. Çevremizin kıymetini bileceğiz, kirletmeyeceğiz ve geleceğe güzel bir dünya armağan edeceğiz. Aslında belediyecilik, herkesin kendi başına yapması gereken şeyleri, onlar adına kurumsal olarak yapan birimin adıdır. Bu anlamda sizlerin gönüllü belediyeciler olarak güzel işler yapacağınıza inanıyorum ve faaliyetlerin sizlere katkı sunmasını temenni ediyorum."

Başkan Yağcı'nın Çocuk Akademisi öğrencileri ilk belediyecilik dersini vermesinin ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.