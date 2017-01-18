Çocuğunuzun başarısını karne notlarına göre değerlendirmeyin!

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona erdiği haftadayız. Dönem sonunda herkesi malum karne heyecanı hem çocukları hem de ebeveynleri şimdiden sarmış durumda. Hatta çok öncesinden öğrencinin çevresinden karne nasıl? Zayıf var mı, belge alabilecek misin? Şeklinde şakayla karışık sorular sıkça gelmektedir. Herkeste bir bekleyiş hakim. Kiminde tatlı bir heyecan, kiminde telaş, kaygı…

Peki karnedeki notlar bize ne söyler?

Karne, bir öğrencinin o dönem boyunca farklı ders ve beceri alanlarında göstermiş olduğu performansın öğretmenler ve eğiticiler tarafından birtakım ödev ve sınavlar ile sınanması neticesinde oluşan kanaatlerini gösterir. Karnedeki notlar, okul başarısının ya da başarısızlığın göstergesi değildir. Öğrenme sürecinin tek başına karne notları ile değerlendirildiği eğitim sistemlerinde, ebeveynler, notların başarı ya da başarısızlık olarak algılanması hatasına ister istemez düşmektedir.

Karne alan çocuklar ne hisseder?

Karne notları iyi gelen, başarı belgeleri alan çocuklar mutlu olurlar. Ancak akademik başarı alanında sorun yaşayan çocuklar için karne dönemleri kaygı ve korku getirir. Karnedeki kötü notlar çocuğun kendisini başarısız, değersiz, yetersiz hissetmesine neden olabilir.