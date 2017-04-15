Çocuğunun Tedavisi İçin Geldiği Türkiye'de İşini Kurdu

HÜSEYİN YİĞİNER - Doğuştan kalbinde delikler bulunan 8 yaşındaki oğlunun hastalığına İran'da çare bulunamaması üzerine Türkiye'ye göç eden baba Firooz Özbek, hem çocuğunun tedavisini yaptırıyor hem de açtığı iş yerinde diktiği gömlekleri satıyor.



İran'ın Kirman kentinde dünyaya gelen Bünyamin'in kalbinde doğuştan delikler bulunduğu belirlendi. Hastalığı nedeniyle günden güne zayıflayan minik Bünyamin'in ailesi, oğullarını tedavisi için 2013'te Türkiye'ye getirdi.



Tanıdıklarının bulunduğu Aksaray'daki hastanelere başvuran aile, daha sonra tavsiye üzerine çocuklarını Ankara'daki Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaklaşık bir yıl süren tedavi sonrası sağlığına kavuşmaya başlayan minik Bünyamin'in hastanedeki rutin kontrolleri sürüyor.



Bu süreçte mesleğiyle ilgili iş bulamaması üzerine Çubuk ilçesinde kendi dükkanını açan terzi baba Firooz Özbek ise gömlek dikerek ailesini geçindirmeye çalışıyor.



Bir çocuğu aynı hastalıktan öldü



Üç çocuk babası Firooz Özbek (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kalbindeki deliklerle dünyaya geldiğini söyledi.



Kirman'dan geldiklerini anlatan Özbek, "Afganistan'daki iç savaş nedeniyle, ben 3 yaşındayken ailem İran'a göç etmiş. Orada 13 yaşında çırak olarak girdiğim terzinin yanında usta oldum. Evlendim ve bir çocuğum oldu. Kalbi delik çocuğumu İran'da tedavi ettirmeye çalıştım ancak bir türlü çare bulamadılar. O arada bir çocuğum daha oldu, o uzun yaşamadan aynı hastalıktan öldü. Bunun üzerine çevremdekilerin ve doktorların tavsiyesi üzerine Türkiye'ye geçiş yaptım." dedi.



Çocuğunun tedavisi uzun sürünce Ankara'ya yerleşmeye karar verdiklerini dile getiren Özbek, kısa süreli hamallık ve başka işler yaptıktan sonra çevresindekilerin de desteğiyle kendi işini kurduğunu kaydetti.



Özbek, çocuğunun durumunun çok iyi olduğunu, burada okula da başladığını bildirdi.



Çocukları için tüm zorlukları göğüslediğini vurgulayan Özbek, "Sağ olsun komşularım, Belediye Başkanım, bu iş yerini açmamızda bize çok destek oldular. Türk insanı gerçekten çok iyi." dedi.



Özbek, "Çok şükür işlerim açılmaya başladı. Gören insanlar gelip gömlek diktirmeye başladılar. Burada tek olmamın da avantajı var. Mesleğimi yapabilmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



"Artık yüzümüz gülüyor"



Anne Zehra Özbek de çocuğunun sağlığına kavuşmasından mutlu olduğunu söyledi.



Türkiye'de kendisinin de okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirten Özbek, "Allah'ıma çok şükür, çocuğum sağlına kavuştu ve okula gitmeye başladı. Türkiye'ye geldiğim için son derece mutluyum. Artık yüzümüz gülüyor." dedi.



Bünyamin Özbek ise "İyileştim ve şimdi okula gidiyorum. Çok mutluyum, okulumu çok seviyorum. Askerliği seviyorum, büyüyünce de asker olacağım." diye konuştu.