Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Öldüren Suriyeli Kocaya 16 Yıl Hapis

Kayseri'de başkasıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği 24 yaşındaki eşini sırtından bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Suriyeli kocaya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.B. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.



Öldürülen A.A.'nın 14 yaşındaki kız kardeşi R.M. tanık olarak dinlenirken, R.M. tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde "Sanık ablamın eşi olur. Olay günü biz evdeydik ancak 15.30 sıralarında ayrıldık. Bu sırada sadece eniştemin ablamdan telefonunu istemesine şahit olduk, ablam da vermedi. Ablamın önceden bir sevgilisi olup olmadığını bilmiyorum" dedi.



6 Kasım 2016'da Osmanlı Mahallesi, Göçmenler Sokak'ta meydana gelen olayda eşini öldürmekten tutuklu yargılanan sanık A.B., mahkemede tercüman eşliğinde 6 yıllık evli olduklarını ve 2 çocuklarının olduğunu belirterek, "Ben birşey yapmadım. Karımın konuştuğu erkek dışarıda geziyor, karım öldü. Kendisi adama iç çamaşırlarını ve çıplak fotoğraflarını göndermiş, birinci defa affettim ama ikincisinde halen görüştüklerini öğrenince kızdım. Babasına göndereceğimi söyleyince mutfaktan bıçağı aldı, ben elini tutunca sırtına sapladı. Beraatımı istiyorum, memleketime gitmek istiyorum" diye konuştu.



Sanığa eşinin başkasına gönderdiği iddia edilen fotoğraflar gösterilirken, eşini fotoğraflardan teşhis eden sanık ağlamaya başladı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanık A.B.'ye 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, ölen eşin çıplak ve iç çamaşırlarının olduğu fotoğrafları evliliği sürerken başka birisine göndermesini tahrik sebebi sayarak bu cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü. - KAYSERİ