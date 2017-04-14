Çocuğunu Ezdi

ARDAHAN'ın Posof İlçesi Yurtbekler köyünde 36 yaşındaki Temcit Kaya, kendisine ait minibüsle 2.5 yaşındaki kızı Hiranur Kaya'yı ezerek ölümüne neden oldu.



Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Yurbekler köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Temcit Kaya, kendisine ait minibüsle kapının önünde dönüş yapmak istedi. Bu sırada evden çıkarak babasının arkasından gelen minik Hiranur, aracın tekerlekleri altında ezildi. Kızını ezdiği fark eden baba Temcit Kaya ile köy muhtarı olan eşi Serpil Kaya sinir krizleri geçirdi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Posofardahan