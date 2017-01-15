Çocuğun Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Şanlıurfa'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, doktor ve itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Hüseyin Direk, parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramadı.



Ailesi, çocuğu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürerek, yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Ekipler, doktor müdahalesine ihtiyaç duyulması üzerine çocuğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Burada doktorların çocuğun parmağını uyuşturmasının ardından itfaiye ekipleri, yüzüğü sorunsuz bir şekilde çıkardı.



Hüseyin Direk, doktor ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.