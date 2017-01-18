Çocuğun Değerini Karne Belirlemez



Öncelikle ailelerin çocuklarına, onları her koşulda sevdiklerini hissettirmesi gerektiğini belirten Terapi Psikolojik Hizmetler ve Psikoterapi Merkezi Kurucularından Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Nilay Konduz Kutbay; "Çocuk derslerinde başarısız olduğunda anne babasının kendisini sevmeyeceği hissine kapılabilir. En yakınlarından sevgi, değer, takdir görmesi; çocuğun ergenlik ve yetişkinlikte kendine güvenen bir birey olmasında çok etkilidir. Çocuğun değerini belirleyen şey karne değildir. İyi bir karneyle gelen çocuğa büyük hediyeler alınması; kötü karneyle gelene de büyük cezalar verilmesi uygun değildir" dedi.

Özellikle ders başarısı düşük çocukların ailelerinin yaptığı önemli hataların olduğuna dikkat çeken Kutbay; "Diğer çocuklarla kıyaslamak, tehdit etmek, suçlamak, küçük düşürmek, 'tembel', 'sorumsuz' gibi etiketler takmak ve daha birçoğu… Bunların yerine çocuk notlarını düzeltebileceğine ilişkin motive edilmeli, çözüm yolları çocukla birlikte düşünülmelidir" diyerek sözlerini sürdüren Kutbay ayrıca; "Düşük notların asıl nedenleri iyi araştırılmalı. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu aşılandı mı, uygun ders çalışma alışkanlıkları kazandırıldı mı, çocuğa yeterli duygusal destek sunuldu mu? Bu soruların cevapları aileyi düşük notların kaynağına götürebilir. Çünkü çocuğun başarısında ailenin önemli payı vardır" dedi.

Ne yapılmalı, ne yapılmamalı?

Karne alan çocukların hem karne hem de tatil heyecanını birlikte yaşadığının unutulmamasının önemini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Nilay Konduz Kutbay, ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

Karne değerlendirilirken iyi notlardan başlanmalı; iyi notlar görmezden gelinip düşük notlar vurgulanmamalı.

Düşük notlarla ilgili olarak çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesi sağlanmalı.

Tatilde öğretmenin verdiği ödevler ve kitap okuma dışında fazladan ders çalıştırılmamalı.

Her çocuğun akademik başarısının yüksek olamayacağı kabul edilmeli, çocuğun başarılı olabileceği farklı alanlar keşfedilmeli.

Dikkat! Destek gerekebilir.

Çocuk yeterince çalışıyor, aile üzerine düşeni yapıyor ama çocuk yine de başarılı olamıyorsa, sınav kaygısı, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi problemler olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Nilay Konduz Kutbay, bu durumda bir klinik psikolog ve çocuk psikiyatristinden destek alınması gerektiğini vurguladı.