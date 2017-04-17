Meryem Uzerli, Can Ateş'le olan birlikteliğinden doğan kızı Lara ile birlikte çektiği videoyu hesabından paylaştı. Oyuncu Meryem Uzerli, gerek oynadığı filmler ve gerekse renkli hayatıyla magazin dünyasının renkli figürleri arasında yer alıyor. Geride bıraktığımız günlerde Dubai'de bir etkinliğe katılan ve burada dünya medyasının da yakın takibinde olan Uzerli, bu defa sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair bir paylaşımda bulundu. Kızını sallarken çekilmiş bir videosunu paylaşan Uzerli, takipçilerinden çok sayıda eğlenceli yorum alırken Türk bir takipçisinin yaptığı 'Çocuğun beli çıkacak Meryem' yorumu dikkat çekti. Meryem Uzerli bu kareye 'Ev sporu' adını koydu.