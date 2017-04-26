Bigadiç'te "Çocuğumla okuyorum" projesi kapsamında anneler çocuklarıyla kitap okudu.



Fatih İlkokulu toplantı salonunda 15 veli çocuklarıyla birlikte okudukları kitaplardan sınava tabi tutuldu.



Sınav sonucunda Senem Cemtekin birinci, Tuğba Aydoğan ikinci ve Safiye Ayan üçüncü oldu.



Velilere ödülleri, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe ve Okul Müdürü Ali Gündoğdu tarafından verildi.



Törende konuşan Çağlar, çocukların her zaman için büyüklerin gözlemlediğini ve onlar gibi hareket etmeyi sevdiğini belirtti.



Bu kapsamda velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, çocuklara örnek olmalarını hedeflediklerini söyledi.