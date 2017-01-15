Çocuğu İçin Yurtdışında Üniversite Eğitimi Düşünen Veliler Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, çocuğu için yurt dışında üniversite eğitimi düşünen velilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Yurt dışında üniversite eğitimi düşünen veliler öncelikle dil noktasında hassasiyet göstermeliler. Çocuğu göndermeyi düşündükleri ülkenin yada üniversitenin dil şartı nedir ona bakmalılar. Bu İngilizce olabilir Almanca veya Fransızca olabilir. Bütün okulların olmazsa olmaz iki şartı var. Birincisi okul ortalaması, yani öğrencilerin lise 1'den başlayıp lise sona kadar olan notların ağırlıklı ortalaması bu okulların olmazsa olmaz şartı. Bunu da şöyle açabiliriz. Yüz üzerinden seksen beş ve üzeri ortalamaya sahip bir öğrencinin iyi bir üniversiteye yerleşme ihtimali çok yüksek. İkinci şart ise dil yeterliliği. IELT ve TOEFL dediğimiz iki tane sınav var. Bunlar uluslararası İngilizce sınavları ve bu sınavlardan belli bir puan almaları gerekiyor" diyerek velilerin dikkat etmeleri gerekenlere dikkat çekti.