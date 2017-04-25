Çocuğa İşkence Yapan Suriyeliler Yakalandı (2)

TUTUKLANDILARŞanlurfa'da 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye inşaatta işkence yapıp cep telefonu kamerasına kaydettikleri için aranan ve jandarma tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Suriyeli Mahir Aldahir ve İsmail Aldahir, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çocuğa İşkence Yapan Suriyeliler Yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Şanlurfa'da 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye inşaatta işkence yapıp cep telefonu kamerasına kaydettikleri için aranan ve jandarma tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Suriyeli Mahir Aldahir ve İsmail Aldahir, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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