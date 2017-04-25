Çocuğa İşkence Yapan Suriyeliler Yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR



Şanlurfa'da 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye inşaatta işkence yapıp cep telefonu kamerasına kaydettikleri için aranan ve jandarma tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Suriyeli Mahir Aldahir ve İsmail Aldahir, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.