Çocuğa İşkence Olayının Zanlıları Tutuklandı

Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selman kırsal Mahallesi'nde Halil Y.'ye ait inşaatta çalışırken, inşaat sahibinin 9 yaşındaki oğlu Mustafa Y.'ye işkence yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Suriyeli M.E. ve İ.H. isimli işçiler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA