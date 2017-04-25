Çocuğa İşkence Olayının Zanlıları Tutuklandı
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı Çocuğa işkence ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli işçiler tutuklandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli inşaat...
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı
Çocuğa işkence ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli işçiler tutuklandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli inşaat işçileri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selman kırsal Mahallesi'nde Halil Y.'ye ait inşaatta çalışırken, inşaat sahibinin 9 yaşındaki oğlu Mustafa Y.'ye işkence yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Suriyeli M.E. ve İ.H. isimli işçiler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.