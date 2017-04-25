Çocuğa İşkence Olayının Zanlıları Tutuklandı

Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı

Çocuğa işkence ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli işçiler tutuklandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli inşaat işçileri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selman kırsal Mahallesi'nde Halil Y.'ye ait inşaatta çalışırken, inşaat sahibinin 9 yaşındaki oğlu Mustafa Y.'ye işkence yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Suriyeli M.E. ve İ.H. isimli işçiler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.