Çocuğa Işkence Olayının Şüphelileri Yakalandı

Şanlıurfa'da inşaatta çalışan Suriyeli işçilerin 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yapmalarına ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatan ekipler, Suriyeli işçilerden 2'sini gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 25 gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selman kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Halil Y.'ye ait inşaatta çalışan Suriyeli 3 işçi, inşaat sahibinin 9 yaşındaki oğlu Mustafa Y.'ye işkence etti. Çocuğu inşaat içerisinde kucaklayarak birbirlerine atıp eğlenmeye çalışan işçiler, bir yandan da cep telefonuyla olayı kaydetti. Çocuğun korku içinde bağırmasına aldırış etmeyen işçiler, kürekle çocuğu korkutarak Arapça hakaretler etti. Uzun süre işkenceye maruz kalan çocuk duvar dibinde yardım çığlıkları atarken Suriyeli işçilerin ise gülerek eğlendikleri görüldü. Bir fırsatını bulan Mustafa Y. kaçarak Suriyeli işçilerin işkencesinden kurtuldu.



TELEFONU ŞARJ EDEN ABDULLAH Y. VİDEOYU GÖRÜNCE ŞOK OLDU



Suriyeli işçiler, işkence görüntülerini kaydettikleri cep telefonunu şarj etmek için Mustafa Y.'nin ağabeyi Abdullah Y.'ye verdi. Cep telefonunu şarja takan Abdullah Y. içindeki videoyu izleyince şok geçirdi. Kardeşinin Suriyeli işçiler tarafından işkenceye maruz kaldığını gören Abdullah Y. babasına haber verdi. Aile ile Suriyeli işçiler arasında çıkan tartışma sonrası işçiler olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



ÖZEL EKİP KURULDU



Görüntülerin yayınlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aile bireyleri karakola götürülerek ifadeleri alınırken Suriyeli işçilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekibin 3 günlük çalışmasının ardından izine ulaşılan Suriyeli işçilerden 2'si dün Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(Şinasi İnan/İHA)