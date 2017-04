Coca Cola'nın Plastik Şişelerinin Okyanuslara Zararı "Şok Edici Boyutlarda"

İngiliz i gazetesi, Coca Cola'nın plastik şişelerinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.



Gazetenin çevre muhabiri Tom Bawden'a göre şirketin okyanuslara verdiği zarar "şok edici boyutlarda".



500 ayrı markaya sahip olan Coca Cola her yıl 100 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişe satıyor.



i gazetesinin haberine göre, Coca Cola 2010 yılında tek kullanımlık şişelerin işleri için sürdürülebilir bir model olmadığını söylemişti.



Coca Cola her yıl ne kadar plastik şişe kullandığına dair bir veri açıklamasa da i'nin araştırması, şirketin her saniye 3 bin 500 civarında tek kullanımlık plastik şişe sattığını gösteriyor.



Konuyla ilgili gazeteye konuşan İngiltere'deki Yeşil Parti lideri Caroline Lucas "Coca Cola'nın pervasızca kirletme politikası gerçek bir skandal" ifadelerini kullandı.



Greenpeace'in kıdemli okyanus kampanyacısı Louise Edge ise "Coca Cola plastik kirlilik krizindeki rolüne rağmen sorumluluk almaktan kaçınıyor ama okyanuslarımızın midesinde Coca Cola'nın plastiklerine daha fazla yer kalmadı" dedi.









Araştırmaya göre şirketin tek kullanımlık şişelerinin yalnızca yüzde 7'sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.



Gazeteye konuşan bir Coca Cola sözcüsü ise "Greenpeace'e sürdürülebilir paketleme stratejimiz hakkında danışırken örgütten böyle bir açıklama duymak hayal kırıklığı oldu" dedi.



35 milyar sterlinlik ciroya sahip olan Coca Cola'nın yıllık karı 6,5 milyar sterlin (yaklaşık 30 milyar TL).



Şirket, kendisini sorumlu ve tutkulu bir firma olarak pazarlayabilmek için her yıl 3,2 milyar sterlin harcıyor.



Gazeteye göre Coca Cola her gün dünya çapında 1,9 milyar içecek satıyor.



Dünyada plastik kirliliği nedeniyle dakikada bir kamyon dolusu plastik okyanuslara karışıyor.



Bu yüzden deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik bulunuyor.