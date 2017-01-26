Coca Cola'dan Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Coca Cola İçecek AŞ (CCI) bugün bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yaptı.





Coca Cola İçecek AŞ' nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Bilindiği üzere, CCI ülkedeki büyüme beklentilerine paralel olarak Pakistan'daki yatırımlarına devam etmektedir. Bu kapsamda, Pakistan'da önümüzdeki bir kaç yıl içinde yeni fabrikaların açılması da dahil kapasite yatırımları planlanmaktadır. Bir örneği Şirketimiz web sitesinde de bulunan 17 Şubat 2015 tarihli basın duyurusunda Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın da belirttiği üzere, takip eden 3 yıl içerisinde Pakistan'da Coca-Cola sistemi olarak 300 milyon dolar yatırım planlanmıştır. Faysalabad ve Islamabad yatırım için değerlendirilen potansiyel bölgeler arasındadır. Yatırım tutarı, nihai yatırım kararına bağlı olarak değişim gösterebilir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, CCI Pakistan'ın 2015 sonu itibariyle 6 fabrika ile 358 milyon ünite kasa üretim kapasitesine sahip olduğu, satış hacminin 2016 yılında yüzde 19 artış kaydettiği ve toplam CCI satış hacminin yüzde 25'ini oluşturduğu belirtildi.