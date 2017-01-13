Çobandan Haleplilere Yardım Kampanyası

Aksaray'da bir çobanın köyde başlattığı kampanya kapsamında temin edilen yardım malzemelerinin bulunduğu tır, Halepliler için yola çıktı.



Merkeze bağlı Kalebalta köyünde çobanlık yapan Gökhan Yüce, televizyonda Haleplilerin kötü şartlarda hayatlarını sürdürdüğü görüntüleri izledikten sonra onlara yardımcı olmak için kampanya başlattı.



Durumu köyün ileri gelenleri ile paylaşan ve köylüleri harekete geçiren Yüce'nin başlattığı kampanya kapsamında 2 hafta içerisinde kömür, battaniye, un ve hazır gıdaların bulunduğu 1 tır yardım malzemesi toplandı.



Yardım malzemelerin bulunduğu tır için köy meydanına uğurlama töreni düzenlendi.



Yüce, düzenlenen törende, Haleplilerin çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.





Televizyonda Haleplilerin yaşadığı durumdan çok etkilendiğini vurgulayan Yüce, "Televizyonda Halep'teki din kardeşlerimizi, çocukları görünce onlara yardım elini uzatmanın görevimiz olduğunu düşündüm. Oradaki din kardeşlerimize yardımcı olmak için kampanyayı düzenledik. Köydekiler kampanyaya çok destek verdi. Şu an bir tırı doldurduk. İnşallah oradaki kardeşlerimize sağ salim ulaştırılacak. Herkesi oradaki insanlara yardımcı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.



"Köyümüzde başlattığımız kampanyayla oradaki insanlara yardım ettik"



Yardımseverlerden Zeki Yağdı ise kampanyanın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı :



"Gökhan, kampanyayı başlattığı gün yanımıza geldi. Haberleri izlediğini, oradaki insanların durumunu görünce çok üzüldüğünü ve onlara yardım etmek istediğini belirtti. Kampanyayla oradaki insanlara yardım ettik. Toplanan yardımların oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile iletişime geçtik. Bugün de tırımızı uğurluyoruz. Destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum."



Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan da köyde yapılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında üstlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.