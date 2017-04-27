Çoban Yıldızı 9. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Çoban Yıldızı 9. Bölüm 2. Fragmanı
Diriliş'te nefesler tutuldu: Hayme Ana ölecek mi!
Ünlü hafız canlı yayında Kur'an'ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Yıllardır hayvancılık yapıyor, böylesini ilk kez gördü
Esra'nın kardeşini kapan Alişan, canlı yayında tek taş pazarlığı yaptı
LPG'li otomobilde 'piknik tüp' vurgunu
Ünlü isim, torunu yaşındaki sevgilisiyle yakalandı
2 çocuk annesi Niran Ünsal, 8 yıl sonra resmen evlendi
Yüzlerce otomobille cinsel ilişkiye girdi!
Öğrencilerine iç çamaşırı hediye eden öğretmen için karar çıktı