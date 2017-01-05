Çoban Sorununa 'Sınır Ötesi' Çözüm Arayışı

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, köylerde hayvan otlatacak çoban konusundaki sıkıntının giderilmesi için çalışma yapıldığını belirterek, "İŞKUR, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün iş birliğiyle sürü yöneticiliği eğitimi vererek ilimizden sertifikalı çobanlar yetiştirmeye uğraşacağız. Tüm bunlara rağmen hala çoban bulunamazsa Türkçe bilen Azerbaycan gibi ülkelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izniyle gelen çobanlarımıza da görev verilebilir." dedi.



Vali Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un ekonomi, turizm, sanayi ve tarım yönünden geliştirilmesiyle ilgili Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, akademisyenler, bürokratlar, yarı resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve vatandaşlarla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda ilçelerde toplantılar yaparak bölgedeki sorunları tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.



Kentin tarım ve hayvancılık alanında çeşitli sorunları bulunduğunu anlatan Kılıç, "Çorum'un, bölgenin hayvancılık merkezi konumunda bir zayıflama var. İlçelere gittiğimizde muhtarlarımızla hayvancılığı nasıl geliştiririz' sorusunun cevabını arıyoruz. Bu soruna ilde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile hayvan yetiştirici birlikleriyle çözüm arıyoruz. Bu konuda neler yapabileceğimize dair arayış içerisindeyiz." diye konuştu.



İlçelerde köy muhtarlarıyla yaptıkları toplantılarda, hayvan otlatacak çoban konusundaki sorunun gündeme geldiğine dikkati çeken Kılıç, hayvancılıkla ilgili ortaya çıkan darboğazlardan birinin çoban bulamama sorunu olduğunu ifade etti.



Bununla ilgili çalışma yapacaklarını bildiren Kılıç, şöyle devam etti:



"Halkımızın yüksek ücretlerle istihdama razı olmasına rağmen yine de çoban açığının karşılanmasında zorluk yaşanmaktadır. İŞKUR, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün iş birliğiyle sürü yöneticiliği eğitimi vererek ilimizden sertifikalı çobanlar yetiştirmeye uğraşacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden temin edilen çobanlar çeşitli yerlerde görev yapıyor. Bunlar da değerlendirilebilir. Ayrıca ilimizdeki mültecilerin, Suriye'den gelen kardeşlerimizin mesleklerini tespit ettik. Aralarında daha önce çobanlık yapanlar var. Onlarla hayvan sahiplerini buluşturacağız. Tüm bunlara rağmen hala çoban bulunamazsa Türkçe bilen Azerbaycan gibi ülkelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izniyle gelen çobanlarımıza da görev verilebilir."



Kılıç, kentteki küçükbaş hayvan sayısının geçmiş yıllara oranla düştüğünü, hayvancılık için geniş meralara sahip olan Çorum'un bu alandaki zenginliklerini daha iyi değerlendirmek istediklerini dile getirerek, bu amaçla mevcut küçükbaş hayvan ırkının daha iyi ırklarla ıslah edilmesi için de araştırma yapılacağını kaydetti.