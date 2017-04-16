Çoban Köpekleri Domuzu Telef Etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meraya gelen domuz, köpekler tarafından telef edildi.



Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyü merasında Ağabağı Deresi'nde köpekler tarafından fark edilen domuz, hayatta kalabilmek için kaçmayı denedi. Dere suyunun ortasında domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı. 4 köpek, domuzu suyun ortasında telef etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - TUNCELİ