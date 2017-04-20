Çoban Fuarı Damızlık Bilincini Artıracak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı"nın hayvancılıkta damızlık bilincini artıracağını bildirdi.



Daire başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, Türkiye'nin ilk çoban fuarı olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik kapsamında canlı hayvan sergi alanına getirilecek yerli damızlık küçükbaş hayvan ırkları sayesinde hayvancılıkta damızlık bilincinin artırılmasının amaçlandığını dile getirdi.



Damızlık bilincinin yeteri kadar gelişmemiş olmasının zarar verici sonuçlar doğurduğuna işaret eden Güven, fuar kapsamında çeşitli belediye etkinliklerine yer verilerek bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.



Fuarda damızlık çok sayıda koyun, keçi ve büyükbaş hayvan ırkının canlı hayvan sergisinde görüleceğini aktaran Güven, şunları kaydetti:



"Ülkemizin yerli ırklarını hem tanımak hem de damızlık bilincini artırmak ve önemini vurgulamak amacıyla fuarda yer alacak olan canlı hayvan sergisini çok önemsiyoruz. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ve verimli meraların bulunduğu ülkemizde çok sayıda hayvan ırkı barınıyor. Fuara gelenler belki de daha önce adını bile duymadıkları, medyada bile görmedikleri hayvanlarımızı görecekler.



Bu hayvanlarımızı yaşatmak ve genlerini korumak adına yapılan ıslah çalışmaları çok önemli. Bu kapsamda damızlık bilincini artırmalı ve damızlığın amaç ve artılarını tüm hayvan yetiştiricilerimize anlatmalıyız."



Küçükbaş hayvan sürülerinde kaliteyi ve verimi artıracak çok sayıda damızlık hayvanın bilinçsizlik sebebiyle kesime gittiğine vurgu yapan Güven, halbuki bu verimin hayvancılığa kazandırılması ve katkı sağlamasının, ülke hayvancılığının gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



Güven ayrıca, 18-21 Mayıs'ta Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çoban Fuarı" kapsamında damızlık bilincini artırmak ve önemine değinmek adına açık oturumlar düzenleyeceklerini ifade etti.