CNN International'a Çıkan Türk Askerini Arkadaşları Deşifre Etti

CNN International'a yüzü gizli şekilde çıkarak Türkiye'yi kötüleyen askeri, arkadaşları el hareketleri ve sesinden deşifre etti. Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu anlaşılan NATO üssü görevlisi "Gülenci misiniz?" sorusunu yanıtlamadı.

Amerika'da yayın yapan CNN International, 'ismi belirtilmeyen üst düzey asker' diye firari FETÖ/PDY mensubuyla röportaj yaptı. Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportajda FETÖ mensubu askerin sesi değiştirilirken yüzü de gizlendi. Kimliği açıklanmayan asker röportajda "TSK çok zor durumda, uçak uçurmakta bile zorlanıyor" şeklinde iftirada bulundu. Kimliği merak edilen bu kişinin ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.

DEVRELERİ TANIDI

Kimliği ve yüzü gizlense, sesi değiştirilmeye çalışılsa da Yalınalp'in Hava Kuvvetleri'ndeki devre arkadaşları, silüeti, elleri ve el-kol hareketinden onun kim olduğunu anladıklar. Eski silah arkadaşlarının iddiasına göre, bu kişi darbeden sonra "en üst düzeyde" yapılan "geri dön" çağrısına rağmen dönmeyince tek kişilik kararname ile TSK'dan atılan ve Almanya'dan sığınma hakkı isteyen Tuğgeneral Mehmet Yalınalp. Yalınalp'in 23 Kasım'da Reuters'a ismiyle verdiği röportajda da benzer ifadeler kullanmıştı.

TSK'YI KÖTÜLEDİ

CNN tarafından kimliği gizlenen Yalınalp röportajda şu ifadeleri kullandı: "Darbeyi kınıyorum. Ben olay olduğu sırada evimde oturuyordum. Geri çağırdıkları insanların yüzde 90'nını hapse attılar. Ben hakkımdaki suçlamayı sorduğum zaman 'devlet sırrı' dediler. Yüzlerce pilot kovuldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin kapasitesi çöktü. Türkiye hava sahasını korumak için güçlü bir hava kuvvetlerine sahip olması gereken bir ülkü. Ancak şimdi uçak kaldırmakta bile zorlanıyor. Savaşma kapasitesi büyük sekteye uğradı. Tutuklanan subayların tümü ABD ya da Avrupa'da eğitim almış subaylar. Demokrasi batının en önemli değerlerinden biridir ama Türkiye'de diktatörlük demokrasi kisvesi altına saklanıyor. "Gülenci misiniz?" sorusuna ise, "Türk hükümetinin tanımına göre Donald Trump ya da Papa bile Gülenci olabilir. Onunla herhangi bir bağlantınız varsa Türkiye'ye göre teröristsiniz" yanıtını verdi.

'CASA UÇAĞI BİZİ ALACAK'

Yalınalp'in, 15 Temmuz sonrası "geri dön" çağrısını reddetttiği ve geri dönen iki kurmayı da "Gitmeyin. Gün gelecek CASA uçağı Türkiye'den gelip, bizi alacak" sözleriyle vazgeçirmeye çalıştığı iddia edililyor.

AKINCI ÜSSÜ'NDE FİLO KOMUTANIYDI

Yalınalp, darbe girişiminin ana kumanda merkezi Akıncı Üssü'nde 2008-2010 yılları arasında 141. Filo'nun komutanlığını yapmıştı. Sonrasında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100'üncü yıl kutlamalarını hazırlayan şubenin başına geldi. Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak da görev yapan Yalınalp, 2014 YAŞ'ında Balyoz ve Ergenekon'dan tutuklu isimler emekliye sevkedilirken, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk tarafından birinci sırada Tuğgeneralliğe terfi ettirildi ve Almanya Ramstein'daki NATO Üssüne gönderildi. 15 Temmuz olmasa Yalınalp Türkiye'ye dönecek ve Evrim'in yerine Akıncı Üssü Komutanı olacaktı. Yalınalp'in adının ayrıca Almanya'dan sığınma talep eden 40 asker arasında yer aldığı da düşünülüyor.