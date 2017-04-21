Cmyk Medya Günleri Konferansı' 9
İletişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
İletişim Kulübü tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 22.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : CMYK Medya Günleri Konferansı' 9
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io