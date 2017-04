Çmo'dan 'Albatros' İçin CHP'ye Çağrı: Verdikleri Sözlere Sahip Çıkmalarını İstiyoruz

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Albatros Parkı olarak bilinen 30 dönümlük arazinin satışının iptali için CHP'ye çağrıda bulundu. Bozoğlu, "Yazmış oldukları politika metinlerine, verdikleri sözlere sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyoruz. Planlar iptal edilirse ihaleye dair itirazlar kabul görürse iptali tabi ki mümkün olabilir" dedi.



ÇMO Başkanı Baran Bozoğlu, Büyükçekmece'de bölge halkının ve çevrecilerin itirazlarına rağmen iş yeri ve rezidans yapılmak üzere ihaleyle satılan 30 dönümlük Albatros Parkı'yla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Araziye dair plan davalarının devam ettiğini hatırlatan Bozoğlu, "Bir yandan süreç devam ediyor, bir yandan da ihalenin yapıldığına dair birtakım bilgiler var basına yansıyan. Bunların tamamının biz, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgilerini talep ediyoruz. Yazılarımızı yazdık. Buradan gelen sonuçlar doğrultusunda bu alanın satışını engellemek, bu alanın 'ağaçlık alan' vasfını yitirecek her türlü projeye karşı bütün hukuki süreçleri başlatacağız. Buna dair idari kararları elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"İHALEYE DAİR İTİRAZLAR KABUL GÖRÜRSE İPTALİ MÜMKÜN OLABİLİR"



Araziye ilişkin hukuki süreci başlattıklarını belirten Bozoğlu, "Bu ülkedeki ağaçların kesilmemesi ve tekrar o bölgenin ağaçlandırılması ve kamu malı olarak kalması için de bütün hukuki süreçleri yürüteceğiz. CHP'ye ÇMO olarak çağrıda bulunuyoruz. Yazmış oldukları politika metinlerine, verdikleri sözlere sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmelerini talep ediyoruz. Planlar iptal edilirse ihaleye dair itirazlar kabul görürse iptali tabi ki mümkün olabilir" dedi.



"BELEDİYE BAŞKANI'NIN 'BURASI ZATEN YEŞİL ALAN DEĞİLDİ' DEMESİ DOĞRU DEĞİL"



CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, 30 dönümlük arazinin yeşil alan ya da park vasfının olmadığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren ÇMO Başkanı Bozoğlu, şunları söyledi:



"Parkın yanındaki bir arsa olarak ifade ediliyor. Doğrudur, parkın yanındaki bir arsa olabilir; ama öyle olsa bile en nihayetinde burası belediyenin bir alanı yani kamu malı. Bu alan, görüntülerde yeşil alan olarak görülüyor. Son yıllarda ağaç kesimi yapıldığını biliyoruz. Bunlar da basına yansıdı. Dolayısıyla burası bir kamusal alan, burası belediyenin yönetiminde olan bir alan. Bu nedenle bizlerin; buranın ağaçlandırılmasını, doğal alan olarak kullanılmasını talep etmemiz çok meşru bir talep. 'Burası ağaçlık değildi', '1 tane keserim 10 tane dikerim' yaklaşımına sahip olmamak lazım. Bu, kamu yararı gözeten bir yaklaşım değildir. Tam anlamıyla maddi kaygılar gözeten bir yaklaşımdır. Bunun sadece iktidar partisinin veya büyükşehir belediyesinin meselesi değil, ilçe belediyelerinin de muhalefet partilerinin de meselesi olması lazım. Belediye Başkanı'nın 'Burası zaten yeşil alan değildi' demesi doğru değildir. Toplumun talebi, o bölgenin; Albatros Parkı'nın bir devamı olarak, yeşil alan olarak korunması ve kamunun kullanımına açılması. Biliyoruz ki orası otel veya AVM olunca milletin malı olmayacak. Doğanın malı olmayacak" - Ankara