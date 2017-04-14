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Cmg, Gözünü Brezilya'nın En Yoğun Limanına Dikti
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Cmg, Gözünü Brezilya'nın En Yoğun Limanına Dikti

Çinli CMG, Brezilya'nın en yoğun ikinci konteyner limanından hisse alacak.

Cmg, Gözünü Brezilya'nın En Yoğun Limanına Dikti

Çinli CMG, Brezilya'nın en yoğun ikinci konteyner limanından hisse alacak

Kaynak: Dunya.com

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Brezilya, Liman