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Clubtable Newyear Party 2017 W/ Ozan Çolakoğlu&doğuş Çabakçor

Clubtable Newyear Party 2017 W/ Ozan Çolakoğlu&doğuş Çabakçor

Çılgın yılbaşı partisi sizi bekliyor.

Clubtable Newyear Party 2017 W/ Ozan Çolakoğlu&doğuş Çabakçor

Çılgın yılbaşı partisi sizi bekliyor.

"2017'ye gerçek DJ'ler ve eğlence ile Maslak Steigenberger Hotel – Valentin'de giriyoruz. Ozan Çolakoğlu, Doğuş Çabakçor, Çağın Kulaçoğlu ve İdilnaz Kaluç & Melis Buse Betkayan ile sınırsız bir eğlenceye hazır olun!

Maslak Steigenberger Hotel'in ev sahipliği yapacağı ClubTable New Year Party'de ünlü DJ'ler en iyi performanslarıyla yeni yıla girerken sizi eğlencenin doruklarına çıkaracak. "

Bu özel partide siz de yerinizi alın!

Line up:

Ozan Çolakoğlu

Doğuş Çabakçor

Çağın Kulaçoğlu

İdilnaz Kaluç & Melis Buse Betkayan

Etkinlikte yer alan ikramlar ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz :  0212 951 01 13 - 0532 774 99 32

Kaynak: Etkinlik.io

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