Club500 Tanışma Partisi

Herkese İçten Kocaman Selamlar



HighHeelsFor4Wheels Tarafından Kurulan Club500'ün Tanışma Etkinliğine davetlisiniz.



CLUB500 Ne mi?



Herkesin gittiği yoldan gitmek yerine kendi yolunu çizmeyi tercih edenlerin,kısacası "%100 Sen Ol" felsefesini benimseyenlerin buluşma platformu.



CLUB500 Ne mi yapıyor?



Club500 birbirinden güzel etkinliklerle seyahat etmeyi,eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi seven herkesi bir araya topluyor.



Peki tanışma partisinde bizi neler bekliyor?



Öncelikle sıcacık kahvelerimizi elimize alıp geniş bir masaya oturmakla başlıyoruz işe,birbirimizi tanıyoruz en son okuduğumuz kitaptan en sevdiğimiz filme kadar hemde.Sonrasında tanışma faslını eğlenceli hale getirecek bir kaç oyun oynuyoruz.İlgi alanlarımızı tanıyoruz böylece.Daha sonra alıyoruz önümüze 2017 takvimimizi ve Türkiye haritamızı birlikte birbirinden güzel seyahat rotaları çiziyoruz.Siz söylüyorsunuz biz planlayıp hayata geçiriyoruz yani.Bol bol fotoğraf çekiliyoruz,Club500 sayfası üzerinden sürekli iletişim halinde kalmak için sözleşiyoruz ve bir sonraki etkinliğimizi belirleyerek ayrılıyoruz.Kahve kokusu eşliğinde güzel bir pazar sabahı yaşıyoruz anlayacağınız.



Peki son olarak bu etkinliğe kimler katılabilir?



Etkinliğimiz başta Fiat500 sahipleri olmak üzere gezmeyi,eğlenmeyi,bol bol sosyalleşmeyi seven ve %100 Kendin olmanın ne demek olduğunu iyi bilen herkese açıktır.



Gelirken yanınıza almamanız gerekenler: SAAT



Pazar günü görüşmek üzere.