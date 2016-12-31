TÜMÜ
Haberler Search
Club Olimpia Yılbaşı Partisi

Club Olimpia Yılbaşı Partisi

Yeni yıla kendinizi ayıt olduğunuz yerde bulmak istiyorsanız SİZE ÖZEL hazırlanmış olduğumuz bu gecede mutlaka bekleriz.Bütçenize uygun menü seçeneklerimizle gönül rahatlığı ile Olimpia diyebilirsiniz.

Club Olimpia Yılbaşı Partisi

Yeni yıla kendinizi ayıt olduğunuz yerde bulmak istiyorsanız SİZE ÖZEL hazırlanmış olduğumuz bu gecede mutlaka bekleriz.

Bütçenize uygun menü seçeneklerimizle gönül rahatlığı ile Olimpia diyebilirsiniz.

GECEYE ÖZEL:

DJ PERFORMANSI

HEDİYE ÇEKİLİŞİ

DRAG QUEEN SHOW

DANS GRUBU

BÜLENT ERSOY SHOW

HUYSUZ SHOW

MC PERFORMANSI

Girişlerimiz biletli ve ya Fix menü şeklinde'dir

Bilet : 100 TL + 1 ücretsiz yerli / yabancı içecek

Fix menü stand 500-600 TL arası (Her şey dahil 5 kişiye kadar) 

Loca 750- 1500 TL arası (Her şey dahil Vodka, Şampanya, Viski) 

Rezervasyon için lütfen ulaşınız

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads