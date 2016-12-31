Club Olimpia Yılbaşı Partisi

Yeni yıla kendinizi ayıt olduğunuz yerde bulmak istiyorsanız SİZE ÖZEL hazırlanmış olduğumuz bu gecede mutlaka bekleriz.
Bütçenize uygun menü seçeneklerimizle gönül rahatlığı ile Olimpia diyebilirsiniz.
GECEYE ÖZEL:
DJ PERFORMANSI
HEDİYE ÇEKİLİŞİ
DRAG QUEEN SHOW
DANS GRUBU
BÜLENT ERSOY SHOW
HUYSUZ SHOW
MC PERFORMANSI
Girişlerimiz biletli ve ya Fix menü şeklinde'dir
Bilet : 100 TL + 1 ücretsiz yerli / yabancı içecek
Fix menü stand 500-600 TL arası (Her şey dahil 5 kişiye kadar)
Loca 750- 1500 TL arası (Her şey dahil Vodka, Şampanya, Viski)
Rezervasyon için lütfen ulaşınız
Kaynak: Etkinlik.io