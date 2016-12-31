Club Olimpia Yılbaşı Partisi

Yeni yıla kendinizi ayıt olduğunuz yerde bulmak istiyorsanız SİZE ÖZEL hazırlanmış olduğumuz bu gecede mutlaka bekleriz.



Bütçenize uygun menü seçeneklerimizle gönül rahatlığı ile Olimpia diyebilirsiniz.



GECEYE ÖZEL:



DJ PERFORMANSI



HEDİYE ÇEKİLİŞİ



DRAG QUEEN SHOW



DANS GRUBU



BÜLENT ERSOY SHOW



HUYSUZ SHOW



MC PERFORMANSI



Girişlerimiz biletli ve ya Fix menü şeklinde'dir



Bilet : 100 TL + 1 ücretsiz yerli / yabancı içecek



Fix menü stand 500-600 TL arası (Her şey dahil 5 kişiye kadar)



Loca 750- 1500 TL arası (Her şey dahil Vodka, Şampanya, Viski)



Rezervasyon için lütfen ulaşınız