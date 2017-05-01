Cloud Computing'e Giriş

XOMNI CTO'su ve Microsoft Regional Director'u Daran Yöndem ile Cloud Computing'e Giriş Yapıyoruz.

Cloud Computing'e Giriş

XOMNI CTO'su ve Microsoft Regional Director'u Daran Yöndem ile Cloud Computing'e Giriş Yapıyoruz.

Bilgi dolu ve bir o kadar da eğlenceli bu etkinliğimizde görüşmek üzere.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Halıcıoğlu Kampüsü

Mekan Adresi : 4 Beyoğlu Adliyesi

Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00

Kategori : Cloud Computing'e Giriş

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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