XOMNI CTO'su ve Microsoft Regional Director'u Daran Yöndem ile Cloud Computing'e Giriş Yapıyoruz.



Bilgi dolu ve bir o kadar da eğlenceli bu etkinliğimizde görüşmek üzere.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Halıcıoğlu Kampüsü



Mekan Adresi : 4 Beyoğlu Adliyesi



Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00



Kategori : Cloud Computing'e Giriş



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır