Cloud Computing'e Giriş
XOMNI CTO'su ve Microsoft Regional Director'u Daran Yöndem ile Cloud Computing'e Giriş Yapıyoruz.
XOMNI CTO'su ve Microsoft Regional Director'u Daran Yöndem ile Cloud Computing'e Giriş Yapıyoruz.
Bilgi dolu ve bir o kadar da eğlenceli bu etkinliğimizde görüşmek üzere.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Halıcıoğlu Kampüsü
Mekan Adresi : 4 Beyoğlu Adliyesi
Başlangıç Saati : 02.05.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 16: 00: 00
Kategori : Cloud Computing'e Giriş
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io