Clk Uludağ Elektrik'ten Kızılay'a Tam Destek

Geçtiğimiz günlerde Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrısına bir destek de CLK Uludağ Elektrik'ten geldi. CLK Uludağ Elektrik, Ocak ayı faturalarına "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır", "Kan bağışı yap hayat kurtar" diyerek abonelerini desteğe davet ediyor.



Sosyal sorumluluk projelerine önem veren CLK Uludağ Elektrik, bu kez de kan bağışına destek veriyor. Sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerinin altını çizen CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Aralık ayı sonunda Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık'ın kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle stokların azaldığı çağrısı üzerine, kan bağışı ile ilgili çalışma yapmak için harekete geçtiklerini belirtti.



"Farkındalık oluşumuna destek veriyoruz"



Ali Erman Aytac, "CLK Uludağ Elektrik olarak bugüne kadar farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Amacımız toplumu ilgilendiren önemli konularda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Kan bağışının ülkemizde yeterli seviyelerde olmadığını biliyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 3 milyon abonemize ilettiğimiz faturalarımızın altında 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır.' 'Kan bağışı yap hayat kurtar' ibarelerini kullanarak abonelerimizi harekete geçmeye davet ettik. Ayrıca 4 ilde bulunan 70'i aşkın Müşteri İşlem Merkezlerimizde (MİM) afiş ve bilgilendirme broşürleri ile farkındalık oluşumuna destek veriyoruz" dedi.



Kanın uzun süre saklanabilen bir ürün olmadığının altını çizen Aytac, "Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2,5 milyon ünite olduğu söyleniyor, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve ne zaman kime lazım olacağının belli olmadığının bilinciyle herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA