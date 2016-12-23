Clk Uludağ Elektrik'ten 81 İlde 81 Lira Üzerine İndirimli Elektrik Müjdesi

CLK Uludağ Elektrik, yeni yıla önemli bir müjde ile giriyor. EPDK'nın aldığı karar ile 3600 kWh olan serbest tüketici limitleri 2017 yılı için 2400 kWh olarak belirlendi. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle aylık elektrik tüketim faturası 81 TL üzeri olan her abone serbest tüketici kapsamına girerek indirimli elektrik ve çok özel avantajlardan faydalanmaya başlayabilecek.



Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da görevli elektrik tedarik şirketi CLK Uludağ Elektrik, 81 ildeki serbest tüketicileri indirimli elektrik avantajı ve kampanyalı tarifelerden yararlandırmaya hazırlanıyor. CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici limitini her yılsonunda yeniden belirlemektedir. EPDK almış olduğu karar ile 2017 yılında geçerli olacak yeni serbest tüketici limitini yıllık 2400 kWh olarak belirledi. Böylece aylık 81 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen 81 ildeki aboneler, şirketimizle yapacakları ikili anlaşmalar ile indirimli elektrik tarifelerinden ve kampanyalardan yararlanabilecekler" dedi.



"300 Milyon TL'den fazla tutar Serbest Tüketici Müşterilerimizin cebinde kaldı"



Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın (BTSO) 2015 yılı verilerine göre ilk 250 büyük firma listesinde 4.sırada CLK Uludağ Elektrik'in yer aldığını ve enerji sektöründe Marketing Türkiye ve Akademetri Araştırma Şirketi tarafından yapılan Öncü Sektörler ve Öncü Markalar araştırmasında "Öncü Marka" ödülüne layık görüldüklerini belirten Genel Müdür Ali Erman Aytac, bölgelerinde gösterdikleri hizmet kalitesini Limak Enerji gücünü de arkalarına alarak 81 ilde, 81 TL'nin üzerinde fatura ödeyen serbest tüketici müşterilere taşıyacaklarını ve Şirketleriyle sözleşme imzalayarak indirimli elektrik kullanıcısı olunabileceğini vurguladı. Aytac; "Hali hazırda 45 ildeki serbest tüketici müşterilerimiz; sanayi, iş yeri ve konutlarında avantajlı tarifelerimizden yararlanıyor. 2012 yılından bu yana sağladığımız indirimlerle 300 Milyon TL'den fazla tutar, serbest tüketici müşterilerimizin cebinde kaldı" şeklinde konuştu. Yeni yıl ile birlikte daha fazla aboneye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aytac "kazandırmaya ve tüketici dostu kuruluş olmaya devam edeceğiz" dedi.



Bir tıkla ya da bir telefonla indirimli elektrik



Serbest tüketicilerin 444 6 646 telefon numaralı indirimli elektrik hattından ya da www.clkuludag.com.tr web adresinde yer alan online işlem merkezinden güvenli ve hızlı bir şekilde, istedikleri zaman ve istedikleri mekanda indirimli elektrik tarifesine başvurularını yapabileceklerini söyledi. Aytac, www.online.clkuludag.com.tr web sayfası üzerinden indirimli elektrik alabilecekleri gibi, fatura ödeme, borç sorgulama, abone olma, bilgi güncelleme, sanayi, işyeri için özel avantajlı tarifeler, konut için Yuvam Güvende sigorta başvurusu gibi işlemlerini de rahatlıkla yapabileceklerini ifade etti. İnternetin yanı sıra Güney Marmara Bölgesi'nde yer alan 70'in üzerindeki müşteri işlem merkezlerinden de işlem yapabileceklerini belirten Aytac, süreci "indirimli elektrik hakkından yararlanmak çok kolay, aboneye herhangi bir ek maliyet getirmiyor, tesisat ya da sayaç değişikliği gerektirmiyor, müşterilerin göreceği tek değişiklik faturalarındaki indirimli fiyat olacak" şeklinde ifade etti.



CLK Uludağ Elektrik'ten "Yuvam Güvende" Sigortası



Serbest tüketicilere yönelik olarak hayata geçirdikleri Yuvam Güvende sigortası konusunda da bilgi veren Ali Erman Aytac, "Serbest tüketiciler, yani faturası aylık 81 TL'nin üzerinde olan konut müşterilerimiz; Yuvam Güvende sigortasından ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyorlar. Sigorta kapsamında müşterilerimizin faturalarını güvence altına alıyor ve asistanlık hizmeti sunuyoruz.



Evlerindeki elektrik ve su tesisatı ile ilgili sorun ve arızalarda, cam tahribatı, anahtar kaybı ve unutulması gibi durumlarda malzeme, yol ve işçilik masrafları sigorta kapsamında ücretsiz olarak karşılanıyor. Ayrıca en yakın hastaneye yılda 3 kez ambulans nakil hizmeti alınabiliyor. Abonenin kazaen sakatlığı veya vefatı durumunda 1 yıl boyunca 500 TL'ye kadar, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturaları sigorta güvencesi kapsamında ödeniyor" şeklinde konuştu. - BURSA