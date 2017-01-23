Clinton, Trump'ın Oğlunu Savunurken Yeni Başkanı Eleştirdi

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenindeki hareketleri nedeniyle sosyal medyada hakarete uğrayan 10 yaşındaki oğlunu Barron Trump'ı savundu. Ancak Barron'u savunan Clinton'ın açıklamasında Donald Trump'ı eleştirmesi tartışmaya neden oldu.

'BAŞKAN'IN ÇOCUKLARA ZARAR VEREN POLİTİKALARINA DA KARŞI OLUNMALI'

Clinton, mesajında "Barron'un her çocuk gibi çocukluğunu yaşama hakkı vardır. Her çocuğu savunmak, başkanın çocuklara zarar veren politakalarına karşı olmak anlamına da gelir." dedi.

BARRON İLE ANNESİ MELANIA TRUMP'IN 'BEŞLİK ÇAKMASI'

Başkan Trump'ın yemin töreninde anne Melania Trump ile oğlu Barron arasında 'beşlik çakma' görüntüsü dikkat çekmişti. Barron'un elini kaldıran annesine beklenen tepkide bulunmaması, çocuğa yönelik hakaretlerin başlangıcı olmuştu.

FACEBOOK MESAJI TARTIŞMA YARATTI

Clinton'ın mesajı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çoğu kullanıcı Clinton'ın Barron Trump'ı savunmasını takdir ederken, kimi sosyal medya kullanıcısı da çocuğu savunurken babası Trump'ı eleştirmesi nedeniyle Clinton'a sert çıkıştı.