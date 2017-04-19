Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı
Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Temizoda Uygulamaları için Mühendislik Tasarım, İklimlendirme, Havalandırma, Bakım, Kontrol ve Ölçümleme, Temizoda Cihaz ve Ekipmanları,Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Biyomedikal ve Laboratuar Ekipmanları şeklindedir.
Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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