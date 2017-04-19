Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Temizoda Uygulamaları için Mühendislik Tasarım, İklimlendirme, Havalandırma, Bakım, Kontrol ve Ölçümleme, Temizoda Cihaz ve Ekipmanları,Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Biyomedikal ve Laboratuar Ekipmanları şeklindedir.



Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır